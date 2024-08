Premier League | infortunio gravissimo per Danilo del Nottingham Forest

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 agosto 2024) Laha avuto un avvio drammatico per il, con il gravesubito dal centrocampista brasiliano. Durante l’incontro contro il Bournemouth, disputato al City Ground,ha riportato un serissimoalla gamba. I media inglesi non hanno esitato a definirlo un “horror”. L’incidente è avvenuto all’ottavo minuto di gioco, durante un contrasto con Antoine Semenyo del Bournemouth.è caduto in maniera sfortunata sul terreno, causando subito grande preoccupazione tra i compagni di squadra, che hanno capito immediatamente la gravità della situazione. Il dolore del calciatore è stato evidente e immediato. Il protocollo di sicurezza dellaè stato attivato prontamente, con il giocatore nascosto alla vista del pubblico da dei teloni mentre i medici lo stabilizzavano.