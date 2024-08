L’ultima idea Il Boca vuole l’indennizzo per Valentini Ma Lindelof può essere una soluzione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Anticipare l’arrivo di Nicolaspagando un indennizzo alJuniors o prendere un altro difensore. Il bivio del mercato viola adesso è questo. Nelle ultime ore è rimbalzato il nome di Victor, centrale classe ’94 del Manchester United. Contratto in scadenza fra un anno, l’arrivo di De Ligt gli chiude ampi spazi per giocare: Pradè e Goretti stanno studiando la fattibilità dell’operazione. Per il resto l’impressione è che la Fiorentina non abbia ancora finito in entrata. Manca all’appello un altro centrocampista e molto probabilmente si proverà a prendere un vice Kean, posizione dove al momento potrebbe giocare il solo Kouame.