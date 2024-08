LIVE Palio di Siena 2024 in DIRETTA | si corre alle 19 00? Sole in Piazza del Campo ma si teme la pioggia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.32 Bisognerà attendere e incrociare le dita. Ricordiamo la procedure:ore 19.00 i dieci fantini e i relativi cavalli usciranno dall’Entrone del Cortile del Podestà, successivamente verrà svelata la busta con all’interno l’ordine di schieramento ai canapi. L’auspicio è che non piova, in modo che si possa disputare la Carriera. In caso contrario, invece, si dovrà procedere a un nuovo rinvio. 17.30 Splende ilsudelquando mancano 90 minuti aldi. Al momento ci sono le condizioni ideali per disputare la Carriera dedicata alla Madonna Assunta. Siperò l’arrivo di una perturbazione, le previsioni meteo non sono delle migliori. —- AGGIORNAMENTO ORE 22.30. Ildiè stato rinviato a sabato 17 agosto: la Carriera è in programmaore 19.00, il Corteo Storico è stato cancellato.