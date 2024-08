Inter nome a sorpresa per la difesa? Puntato un esubero di Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) L’sta cercando un difensore e l’ha ribadito Inzaghi anche nel post partita del match pareggiato per 2-2 contro il Genoa. E di certo non perché Bisseck ha commesso l’errore sul rigore. Da Rai Sport arriva unnuovo (fino a un certo punto). LA RICERCA – Ci sono tredici giorni per completare il mercato dell’. Possibilmente con l’ormai famoso braccetto sinistro, su cui Simone Inzaghi ha insistito più volte anche oggi, ma anche con un attaccante che sostituisca Joaquin Correa (impensabile tenerlo in rosa per un’infinità di motivi). Poco meno di due settimane, dopo un’estate in cui ai primi colpi da svincolati ci si è mossi solo per il secondo portiere. L’cerca un difensore: torna di moda unOBIETTIVO RILANCIATO – Durante 90° minuto di sabato su Rai 2, Paolo Paganini rilancia le necessità dell’in chiave mercato: «Cerca un centrale difensivo importante.