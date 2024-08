Il Fato racconta… Il fuoco | Prometeo e Fetonte il libro di Sebastian Ruggiero

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 17 agosto 2024) In nuovodidimostra quanto i miti siano ancora in grado di affascinare lettori di ogni genere ed età “Ilracconta Il”, primo volume di un ciclo di racconti mitologici a cura di, è sicuramente tra gli immancabili di quest’estate. Un’opera leggera, fruibile come lettura estiva e più spensierata – che tuttavia non manca di offrirsi come strumento didattico e formativo. Da sempre, l’epica si presta a divenire fertile terreno per metaforizzare concetti ed esperienze tramite cui rileggere la contemporaneità. La mitologia greca offre spesso delle risposte simboliche e metaforiche ai dilemmi della psiche che già dall’alba dei tempi tormentavano il genere umano.