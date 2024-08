Il Certaldo a testa bassa Duro lavoro e amichevoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Prima settimana disecondo i piani per il rivoluzionato, che sta sfruttando proprio questa prima fase di preparazione non solo per mettere benzina nelle gambe, ma anche per trovare quell’amalgama di gruppo che è sempre stata la forza in questi anni dei viola valdelsani e che sarà fondamentale anche nel prossimo campionato di Eccellenza. Intanto, al di là del pesante risultato finale subito nell’allenamento congiunto con il San Donato Tavarnelle, mister Corsi ha ricevuto le indicazioni che sperava dai suoi ragazzi, che fino ad allora erano stati impiegati in doppie sedute giornaliere. "Siamo tanti ragazzi giovani, tutti hanno potuto mettere minutaggio ed iniziare a prendere confidenza con quelli che dovranno essere i nostri principi – ammette Corsi –.