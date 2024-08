Gudmundsson è la telenovela estiva più bella E lui ora può sorridere | Felice di essere qui

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Il comunicato ufficiale di Albertalla Fiorentina è arrivato alle 18.30, momento nel quale si è conclusa in modo definitivo ladell’estate. Un inseguimento durato mesi, da quando gli ultimi giorni di gennaio illusero i dirigenti della Fiorentina e gli stessi tifosi. Allora il Genoa non mollò la presa, spinto anche da Gilardino al quale mancavano ancora i punti salvezza. Pradè e il compianto dg Barone si spinsero fino a 25 milioni, che alla fine non bastarono. Condizioni mutate nel corso dei mesi, con l’estate che ha convinto i dirigenti del Grifone a cedere la propria stella. La Fiorentina lo ha acquistato in prestito oneroso (8 milioni) con diritto di riscatto (17 milioni) che può diventare obbligo al raggiungimento di alcune condizioni.