Genoa-Inter i convocati di Gilardino | assente un nuovo arrivato!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024)in programma oggi allo Stadio Marassi alle 18:30 per la prima gara ufficiale di Serie A 2024-2025. Alberto, in attacco senza Mateo Retegui e Albert Gudmundsson ceduti durante la sessione di mercato, stila la lista dei ventiquattroanche l’ultimoin attacco. SCELTE FORZATE – Albertorende nota la lista dei ventiquattroin vista di. Tanti gli assenti causa mercato, a partire dal portiere Josep Martinez che da quest’anno veste proprio la maglia dei nerazzurri e sostituito da Gollini. In attacco non solo non ci saranno Mateo Retegui e Albert Gudmundsson già ceduti rispettivamente all’Atalanta e alla Fiorentina, ma non ci sarà neanche Ekuban causa infortunio.anche l’ultimoAndrea Pinamonti.