Furto all’Emporio del riuso | Ennesima razzia notturna hanno rovistato ovunque

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) di Giorgia De Cupertinis Vestiti a terra, scatoloni aperti, spazi a soqquadro. E poi ancora, oggetti sparsi qua e là, disseminati in giro, quasi come a rappresentare la "scia" di un inatteso, e indesiderato, passaggio. La scorsa notte, infatti, i ladrinuovamente preso di mira il mercatino di Arca, la struttura afferente a Porta Aperta, accanto al cimitero di San Cataldo: una struttura dalla missione "sociale" che, tra i suoi obiettivi, ha quello di rimettere in sesto alcuni materiali e ridistribuirli, inoltre, a chi ne ha necessità. Ma un lavoro, quello dei volontari di Porta Aperta, che sta facendo ora i conti con ben più di un ostacolo, a causa di una serie di furti con scasso che colpiscono da alcuni mesi ’Arca Lavoro’, l’impresa sociale che fa riferimento all’associazione.