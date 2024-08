First Floor riparte la casa della danza e dell’arte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) ll, situato in Via Raul Gardini 20, all’interno di palazzo Ferruzzi sopra gli avanziChiesa di Santa Giustina VIII secolo, rilancia l’apertura con delle nuove collaborazioni. In seguito alla prima apertura inaugurata nel 2019 dal rinomato ballerinoScala di Milano Antonino Sutera, l’attività è costretta a chiudere a causapandemia. Nonostante le difficoltà, la proprietaria Monica non si lascia scoraggiare ed è pronta a mettere a disposizione le sue sale per permettere l’espressione di qualunque forma d’arte. "Non si tratta di una palestra, bensì di uno spazio multidisciplinare e di coworking finalizzato alla condivisione e collaborazione delle persone. Appena si mette piede nell’edificio tutte le maschere e le barriere crollano e ci si mette faccia a faccia con il proprio io".