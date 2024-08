Donne nella storia | Teresa Noce la battagliera

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 17 agosto 2024) Ci sono delle coincidenze troppo speciali per non venire raccontate. Eccone una:, la donna di cui ricostruiamo il ritratto oggi (sulla falsariga di Estella, il romanzo del giornalista e scrittore Valerio Varesi, edito da Neri Pozza), viene al mondo il 29 luglio del 1900, proprio il fatidico giorno d’estate in cui l’anarchico Gaetano Bresci ammazza Umberto I a Monza. Lo racconteràstessasua autobiografia intitolata Rivoluzionaria professionale, pubblicata a settant’anni suonati. Nata il giorno del regicidio, ribelle per destino e vocazione, insomma.