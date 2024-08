Dieci anni di MiMuMo a Monza il museo più piccolo del mondo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024)– Chissà quante volte ci siete passati accanto e con sorpresa vi siete chiesti: che cos’è? Un mistero per molti anche se ormai da 10è uno dei luoghi più suggestivi di. Si tratta di quei 2,29 metri quadrati di arte, bellezza e cultura che svettano ai piedi del Duomo in quella casa dei primati: la Casa della Luna di vicolo Lambro è una delle abitazioni più antiche die ospita ilpiùdel. Il 2024 è un anno importante per il(Micro) che il prossimo 4 settembre celebrerà i 10con una grande festa. Ilè un vero e proprio record monzese, nato da un’intuizione di tre amici. ““Se New York ha il Moma,ha il– si legge sul sito di questo originale progetto nato dalla creatività degli architetti monzesi Luca Acquati e Felice Terrabuio e dalla ricerca del critico Vittorio Raschetti –.