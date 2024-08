Conte alla vigilia di Verona-Napoli |   Il mercato è molto complicato e dispiace

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 17 agosto 2024) AGI - "È da più di un mese che lavoriamo, mi soddisfa ciò che sto facendo con la squadra, ho trovato ragazzi che hanno voglia di lavorare, crescere singolarmente. Questo mi aiuta, mi dà entusiasmo. Sulsapete benissimo che è. Argomentare? Che posso dire, è una situazione bloccata, complicata, non posso dire altro". Lo ha affermato il tecnico delAntonionella conferenza stampadella sfida di campionato contro il, dove i partenopei si presenteranno senza attaccante titolare (Osimhen non è stato ancora venduto, Lukaku non è ancora arrivato) e con gli uomini contati a centrocampo.