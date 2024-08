Chiesa non si allena con i compagni | le strategie della Juventus e dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Federicocontinua a nonrsi con il resto del gruppo in vista del match trae Como di avviostagione di Serie A 2024-2025. IL PUNTO – Federicoe lanon riescono a trovare una soluzione al proprio rapporto. I bianconeri sono alla ricerca di una società che sia in grado di offrire i 15 milioni di euro chiesti per lasciar partire il toscano, mentre il calciatore ragiona con molta più prudenza nella convinzione di voler approdare solo in un club qualificato per la prossima Champions League. Per questo motivo, laha deciso di non farre il classe 1997 in gruppo, nella speranza di potergli trovare una sistemazione in questa finestra di calciomercato.