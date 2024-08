Calciomercato Milan Giorgio Furlani | il mercato non chiude oggi Bennacer? C’è tempo…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 17 agosto 2024)nonildel: c’è tempo per sistemare Adli, Pobega, Kalulu eIldelnon è ancora finito. Non lo è, almeno, ufficialmente. Unche potrebbe regalare ancora delle sorprese. È quello che fa intendere l’amministratore delegatoprima di scendere in campo contro il Torino. Parole diche possono far sognare ancora i tifosi. Sapevamo che tipo di lavoro dovevamo fare. Chirurgico o mirato. Siamo quasi alla fine dele abbiamo fatto esattamente quello che volevamo fare senza pubblicizzarlo troppo all’inizio e siamo contenti. I tifosi credo stiano apprezzando il lavoro che abbiamo fatto ma adesso arriva il campo e i calciatori devono fare il loro.. Merito dima anche di Ibrahimovic, di Moncada e Gerry Cardinale. Ilè un team che lavora con grandissima sintonia.