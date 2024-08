Arriva il bonus per aiutare i parenti anziani | CAF spiegano come averlo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 17 agosto 2024) Nuovoper chi si trova ad: ecco in cosa consiste eottenerlo, la spiegazione del CAF. Tra le tante agevolazioni messe a disposizione dallo Stato i cittadini che ne hanno diritto possono sfruttare un particolare nuovo, dedicato nello specifico a tutti quelli che, per una serie di circostanze, si trovano a dover assistere e a prendersi cura di. Ia disposizione per i caregiver: in cosa consistono e i requisiti dei beneficiari – cityrumors.itSono diversi imessi a disposizione dei cittadini, sia per sostenere le spese relative alle bollette, o alla spesa (con vari sussidi dedicati alle fasce della popolazione maggiormente in difficoltà) sia per chi si trova in particolari situazioni; è proprio questo il caso di tutte le persone che si trovano a vivere con un parente invalido.