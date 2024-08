A Rho piante malate e pericolose | ne verranno abbattute 450 che hanno superato il loro ciclo vitale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Rho, 16 agosto 2024 – “Le perizie dimostrano il rischio di caduta degli alberi”. In allegato c’è anche la foto dell’interno un pioppo nero abbattuto in viale De Gasperi: mostra che è consumato dentro ed è rimasta solo la corteccia. Il Comune di Rho pubblica sui social e sui canali istituzionali foto e relazione degli agronomi in risposta alle critiche e ai malumori per quella che qualcuno ha definito una “strage di alberi“ e precisa che “i provvedimenti sono stati presi a tutela della incolumità pubblica”. Complessivamente450danneggiate da età, malattie e siccità delle estati 2022 e 2023. Nei prossimi mesiperò messi a dimora 522 nuovi alberi e oltre 300d’arredo, la maggior parte lungo la pista ciclabile sul retro della ex Babycresci e le altre nella riqualificazione di piazza Visconti.