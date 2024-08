Rugby Rovigo | arriva Eliseo Fourcade I prossimi appuntamenti dei Rossoblu

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 agosto 2024)16 agosto 2024. Un altro innesto importante nella rosa già competitiva della Femi Cz. Si tratta dell’argentino, nato a Buenos Aires il 29 maggio del 2001.può ricoprire sia il ruolo di seconda che di terza linea, andando quindi a rinforzare il reparto degli avanti di coach Giazzon. Un giocatore possente, forte di 117 chilogrammi di peso per quasi due metri di altezza, proveniente dal Pucara club. Nel 2023 è stato convocato con l’Argentina XV per il match contro il Cile. Sempre lo stesso anno ha indossato i colori del Pampas XV, una selezione federale argentina che partecipa al SuperAmericas. “Sono molto felice per questa nuova sfida – le sue parole – Sono grato aper l’opportunità, voglio essere il più professionale possibile per contribuire agli obiettivi di tutto il club”.