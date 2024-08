Pronostici Prima Giornata Serie A 

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ancora in costruzione e ora affidato all’esperienza di Antonio Conte, il Napoli si prepara allagara dellaA 2024-2025. I partenopei esordiranno fuori casa contro il Verona di Paolo Zanetti: il match del Bentegodi di domenica pomeriggio fa da apripista aidi Superscommesse per tutti gli altri appuntamenti in programma per il primo turno del campionato. Verona-Napoli: Goal síSará Marchetti a dirigere la partita d’esordio di Antonio Conte inA alla guida del Napoli: i partenopei sono attesi Bentegodi per lagara stagionale contro il Verona. Ben 4 degli ultimi 5 testa a testa tra le due formazioni sono terminati con l’esito Goal sì. Inoltre, entrambe le squadre hanno realizzato 12 gol nelle amichevoli precampionato: il Verona in 4 match, il Napoli in 5 partite. Pertanto, il consiglio di Superscommesse rimane sull’esito Goal sì.