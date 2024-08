Olimpiadi è ora di svecchiare il regolamento delle prove a squadre Norme obsolete ne minano la credibilità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) I Giochi olimpici di Parigi 2024 hanno lasciato l’amaro in bocca per una dinamica legata alle. In particolare, l’ingresso sistematicoriserve nelle fasi cruciali degli assalti ha suscitato parecchie perplessità sia fra gli appassionati di lungo corso, sia (soprattutto) nel pubblico occasionale. In alcuni casi, degli schermidori “in panchina” sono stati inseriti proprio nei momenti topici di sfide in cui erano in paliomedaglie. C’è chi ha fatto la differenza in positivo e chi, viceversa, si è ritrovato esposto a una pessima figura. Il sudcoreano Do Gyeong-dong ha spostato gli equilibri nella finale della sciabola maschile contro gli ungheresi, regalando al suo team l’abbrivio decisivo per imporsi.