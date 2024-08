Occupare le spiagge dei balneari con licenza scaduta? Il caso di Carrara cosa dice la legge e il caos su chi deve farla rispettare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Giorni di ferragosto,affollate. In alcune località, dove le tratte di arenile destinate alla libera balneazione si riducono a micro appezzamenti di pochi metri quadrati, si rischia facilmente il cosiddetto “effetto carnaio”. Quest’anno però sembra prospettarsi per i bagnanti anche un’altra possibilità, quella digli spazi degli stabilimenti senza incorrere in alcun tipo di violazione. Se ne discute, animosamente, codici alla mano, citando regole europee, sentenze del Consiglio di Stato e una miriade di cavilli. La verità è che il, normativo e nei controlli, regna sovrano. Una confusione che origina a palazzo Chigi dove perdura una melina per non adempiere alle disposizioni della Commissione Ue e che si trasmette da Roma fino alla più remota località balneare.