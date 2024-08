Ners al Napoli in Portogallo annunciano l’accordo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 16 agosto 2024) David Neres vicinissimo al, il quotidiano portoghese Record lancia la notizia di calciemercato in prima pagina. NOTIZIE CALCIO– David Neres è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del. L’esterno brasiliano del Benfica attende solo il via libera definitivo per abbracciare il progetto Conte e indossare la maglia azzurra. Record: “Accordo ad un passo per 28 milioni” La notizia arriva direttamente dal. Record, uno dei principali quotidiani sportivi lusitani, titola in prima pagina: “Accordo ad un passo“. Secondo il giornale, il trasferimento di Neres alsi concretizzerà per una cifra intorno ai 28 milioni di euro. I due club stanno limando gli ultimi dettagli dell’operazione. Una volta definito tutto, Neres potrà partire per l’Italia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con il club di De Laurentiis.