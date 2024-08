Lady Gaga e Bruno Mars Geolier | tutti i nuovi singoli del 16 agosto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024)sono i protagonisti assoluti tra iin uscita oggi 16con Die With A Smile, inedita collab arrivata a sorpresa nelle ultimissime ore– Die With A Smile: Le ballad confezionata nello stile lanciato dacon il progetto parallelo Silk Sonic realizzato insieme ad Anderson Paak, si apre con la vocalità dell’artista di Honolulu che si accompagna alla chitarra, per poi lasciare spazio alla potenza diin un emozionante crescendo culminante nell’inciso. Nel video lanciato in concomitanza con l’uscita del singolo i due artisti appaiono in un’ambientazione anni 70 richiamando il tema country nell’abbigliamento conalla chitarra e la Germonotta al piano.