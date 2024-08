La vecchia notizia fuorviante sui video insabbiati da Kamala Harris su un presunto traffico di feti abortiti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ancora una volta dobbiamo occuparci di Planned Parenthood, un’organizzazione americana erroneamente accusata e citata come responsabile di un fantomaticodi. Le elezioni americane del 2020 furono inquinate da false notizie sulla vicenda, con l’obiettivo di attaccare la candidata alla vicepresidenza, accusandola di voler imprigionare degli attivisti del Center for Medical Progress (CMP), i quali avevano denunciato l’organizzazione. Accuse simili vengono riproposte oggi contro, a seguito della sua candidatura come Presidente degli Stati Uniti e della diffusione di presunti nuoviche dimostrerebbero «il commercio di organi di bambinida parte di Planned Parenthood». Tuttavia, le cose sono andate diversamente.