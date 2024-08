Incidente in moto grave un motociclista soccorso con Pegaso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024) Civitella Paganico (Grosseto), 16 agosto 2024 – Unciclista è stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Le Scotte di Siena dopo unavvenuto nella tarda serata di ieri, 15 agosto. Lo schianto è avvenuto intorno alle 23 lungo la strada provinciale del Cipressino nel Comune di Civitella Paganico. Il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato dalla. Sul posto un’ambulanza della Misericordia di Roccastrada e della Misericordia di Paganico. Attivato anche2. L’uomo, 52 anni, è stato trasportato in ambulanza alla piazzola di decollo dell’elie poi a Siena. Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.