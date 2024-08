Il volo delle ‘Rondinelle’ anzi… degli Adorni! Al 90? il Brescia batte il Palermo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2024) Si alza il sipario sulla stagione 2024-2025 di Serie B! Metà agosto, temperature alte, gli strascichi della preparazione estiva ancora nelle gambe ma il calendario non aspetta. Si comincia con un anticipo del venerdì sera, lo stadio Rigamonti ospita, due squadre che nel power ranking della Serie B di CalcioWeb sono posizionate piuttosto in alto. Primo tempo non proprio indimenticabile. Le due squadre lo spendono a trovare confidenza con il ritorno ufficiale in campo, le emozioni ne risentono. Brivido al 25? quando Lezzerini ha un’incertezza a centro area su cross di Diakitè, dopo il pronto recupero passa la paura. Problemi in porta anche dall’altro lato, ma più gravi: Gomis si fa male in uno scontro di gioco e deve lasciare il campo per Desplanches. Nella ripresa si riparte con un piglio diverso.