Geo Barents torna a Livorno a bordo 57 naufraghi

(Di venerdì 16 agosto 2024)– Geo, a57Geo. Dopo lo sbarco del 23 luglio scorso con a226 migranti, la nave ong di Medici senza frontiere sta facendo rotta verso il porto toscano con a57. Come scrive Msf via Twitter, “sono state soccorse dalla Geo57 persone adi un gommone sovraffollato in acque internazionali. Dopo il salvataggio, le autorità italiane hanno assegnato il porto diper lo sbarco dei sopravvissuti”. Si tratta del quindicesimo sbarco nel porto di, sindaco Luca Salvetti. Tutti sbarchi assegnati con il Governo Meloni. Il primo, che rappresenta il primo in assoluto in Toscana, alla vigilia di Natale 2022 con Life Support di Emergency.