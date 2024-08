Faye si allontana dall’Inter | nuova pretendente francese sul 2004!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024) Mikayilsi. Il centrale del Senegal, classe, è in uscita dal Barcellona e su di lui ha messo gli occhi anche un club. IN FRANCIA CI PROVANO – Continua la ricerca dell’Inter al prossimo braccetto di sinistra. Mancano quattordici giorni alla fine del calciomercato e il club nerazzurro, dopo aver sondato e valutato diversi nomi, nelle ultime ore avevano messo nel proprio mirino Tomas Palacios e Mikayil. Quest’ultimo, però, si: infatti sul giocatore del Barcellona, oltre all’interesse del Besiktas, è piombato il Rennes. Come racconta Mundo Deportivo, i francesi potrebbero versare sulle casse del club blaugrana 10 milioni di euro., nonostante il buon precampionato, non ha convinto appieno Hansi Flick.già cercato a gennaio.