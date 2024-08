Comune di Baronissi il Sindaco Anna Petta | Subito tavolo tecnico Intercomunale per emergenza incendi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’Assessore all’ambiente Alfonso Farina: “Unità contro gli, rimboschimento e vigilanza straordinaria” “Negli ultimi giorni abbiamo assistito a una serie didevastanti che hanno colpito non solo il nostro territorio comunale, ma anche i comuni limitrofi della Valle dell’Irno – Calvanico, Pellezzano, Salerno, Mercato San Severino. Si tratta di un dramma ambientale senza precedenti, con enormi superfici di bosco ridotte in cenere. Il danno è enorme, incalcolabile, e come Amministrazione abbiamo la responsabilità di intervenire con urgenza e determinazione,” esordisce il. “Non possiamo permettere che questa tragedia passi inosservata o che si ripeta.