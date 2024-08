Canpania | Silvestro ‘avanti a testa bassa senza polemiche per vincere elezioni’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma, 16 ago. (Adnkronos) – ?Forza Italia non si presterà ae dibattiti conflittuali ma andrà avanti aperla madre di tutte le battaglie: le elezioni regionali in Campania del 2025?. Lo afferma il senatore e vicecoordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Francesco. ?Quest?estate non ci siamo mai fermati -aggiunge- proseguiamo la stesura di un programma, che non sarà ideologico e imposto dai partiti, ma partecipato e condiviso con le imprese, le categorie produttive e il mondo dell?associazionismo e del volontariato, insomma con quel Paese reale di cui vogliamo essere interlocutori.