Biden dopo il vertice di Doha | Cessate il fuoco mai così vicino Hamas frena | falsa atmosfera positiva

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un accordo per il “il” trae Israele “è piùdi quanto non lo sia mai stato”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe, pur riconoscendo che non si è ancora arrivati alla conclusione. L’intesa “è molto, molto più vicina di quanto non lo fosse tre giorni fa”, ha dettoai giornalisti riuniti nello Studio Ovale della casa Bianca, al termine della due giorni di colloqui “positivi” tenuti dai negoziatori riuniti a, Qatar. “Non voglio portare sfortuna, potremmo avere qualcosa. Ma ancora non ci siamo”, ha aggiunto il presidente. per cercare di concludere l’accordo, i negoziatori torneranno a riunirsi al Cairo, la settimana prossima. L’ottimismo dinella conferenza alla Casa Bianca Nei prossimi giorni ci saranno altri colloqui e quindi un nuovo, riferiscono media israeliani.