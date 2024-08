Beautiful Anticipazioni Puntate Americane | La Morte di Hollis! Hope e Finn nuova coppia?

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 16 agosto 2024). Hollis ucciso da un personaggio avvolto nel mistero. Hope rifiuta Thomas e si riavvicina a: Hope delude Thomas che riparte per Parigi con Paris e Douglas! Sheila scopre il cadavere di Hollis a Il Giardino! Un nuovo giallo animerà l’Estate 2024 della soap d’Oltreoceano! Lesullerivelano che, in circostanze del tutto misteriose, il cameriere Hollis perderà la vita a Il Giardino, dopo aver bevuto un drink al cocco avvelenato! Prima di morire, rinverrà delle lettere sospette nello zainetto del defunto Tom Starr, che riporteranno una cocente verità! Ma ancora. Hope, intanto, rifiuterà, per la terza volta, la proposta di matrimonio di Thomas. Il giovane, scosso, deciderà di tutta risposta di lasciare Los Angeles insieme a Paris ed al piccolo Douglas.