Beach Volley Europei 2024 | fuori Marchetto Windisch e Dal Corso Viscovich

(Di venerdì 16 agosto 2024) Resta solo una coppia azzurra a difendere i nostri colori nel torneo maschile deglidiinnei Paesi Bassi. Cottafava/Nicolai, dopo aver vinto tutte e tre le partite del girone, avevano infatti conquistato direttamente l’accesso agli ottavi (da giocare alle 18:00 contro gli inglesi Bello), mentre c’era da superare un altro turno per altre due coppie azzurre. Gli esiti degli incontri odierni, però, non ha sorriso ai nostri:hanno perso nettamente contro il duo austriaco Horl/Horst per 2-0 (21-11, 21-15); al fotofinish, invece, la resa di Dal, sconfitti 2-1 (21-17, 19-21, 18-16) dopo aver avuto anche match point nel tie-break.