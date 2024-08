Al posto di Flora Canto Tiberio Timperi rompe il silenzio sull’uscita della collega da I fatti vostri

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tornerà in onda dopo le vacanze uno dei programmi più amati dal pubblico televisivo: Isu Rai Due. Una importante conferma per Michele Guardì, l’ideatoretrasmissione che ha fatto la storiatv italiana tra giochi, varietà e talk show. Sarà la 19ª stagione. Tuttavia, ci saranno importanti cambiamenti. La prima puntata è prevista per il 9 settembre, tra meno di un mese. Cambio tra i conduttori de Iha detto addio alla trasmissione di Rai Due in onda tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, fino all’ora del telegiornale. La notizia era già nell’aria, ma poco fa è arrivata la conferma ufficiale, mentree Anna Falchi, saranno regolarmente al loro. Non solo, si è saputo anche chi sarà il sostituto di. A rivelarlo è stato poco fa. Leggi anche: “Il mio prossimo lavoro”.