Thiago Motta messaggio all’Inter | Juventus inizia un nuovo ciclo

(Di giovedì 15 agosto 2024)è atteso lunedì dall’esordio in Serie A come allenatore della, contro il Como neopromosso. Il tecnico italo-brasiliano,dal 2009 a gennaio 2012 come calciatore, evidenzia intervistato da Sky Sport il cambio netto rispetto all’era Allegri. PRONTO ALLA PARTITA –attende di vedere lain campo in una partita ufficiale: «Adessoun, con una squadra che stiamo costruendo e che sta migliorando giorno dopo giorno. Siamo pronti per affrontare la prima di campionato. Penso che, nel momento in cui ci troviamo oggi, lanon voglio che sia “mia” per prima cosa. Voglio che sia la “nostra”, una squadra ambiziosa e competitiva che vuole sempre alzare il livello. Ripeto: non la “mia”, ma la “nostra”. Che è la cosa più importante».