Spaccava le cose e dava la colpa a me | Daniel Maldini clamorosa rivelazione su papà Paolo

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il gol alla sua ex squadra, martedì sera, lo ha realizzato per davvero. In faccia a quel presidente, Gerry Cardinale, che ha mandato via in fretta e furia suodal ruolo di dirigente, nonostante una vita all'interno del club rossonero.guarda avanti e ha iniziato da poco la sua esperienza al Monza come giocatore arrivato a titolo definitivo. E in futuro, in caso di chiamata dal Venezuela, non escluderebbe di giocare con la ‘Vinotinto': “In Sudamerica ci sono piùchee, e mia mamma è venezuelana — ha detto il trequartista in una intervista alla Repubblica — Ormai però è anche monzese. Non si perde una partita”.ha capito di chiamarsi“alle elementari — racconta —. I compagni mi chiedevano autografi e maglie di mio padre. Per me fino a quel momento era una persona normale. Era”.