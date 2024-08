Quella passione che ha cambiato la carriera di Rafa Marin | tutta ‘colpa’ della madre

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 15 agosto 2024) Attraverso i canali ufficiali del club,si racconta in una piccola e simpatica intervista: ecco come ha iniziato a giocare a calcio Il nuovo acquisto del Napoliha raccontato la sua infanzia e le sue passioni attraverso un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club. In questo modo, anche i tifosi azzurri possono conoscere meglio uno dei protagonistiformazione di Antonio Conte. Nella presentazione iniziale, il calciatore spagnolo fa un punto sulla suae sulle sue origini: “Sono, vengo da Siviglia, da un quartiere che si chiama Guadajoz. Ho 22 anni, sono alto 1,91 m e sono un difensore centrale. La miasportiva non è molto lunga a causamia giovane età. Ho iniziato a giocare nell’Alcolea del Rio. Lì mi seguiva una squadra che mi permise di salire di livello. Ci ho giocato per un anno, poi ho firmato per il Siviglia.