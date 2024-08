Probabili formazioni Hellas Verona-Napoli | prima giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ledi, match delladi. Alle 18:30 le due squadre scenderanno in campo al Bentegodi con due nuovi allenatori in panchina. Paolo Zanetti su quella gialloblù, Antonio Conte su quella partenopea. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky e Dazn. Tanta curiosità per vedere all’opera la nuova versione del. Il mercato non è ancora finito, sia in entrata che in uscita. Buongiorno e Spinazzola sono due dei volti nuovi. In attacco c’è da risolvere il rebus Osimhen. Per l’occhi puntati su Mosquera e Harroui. Ecco le possibili scelte dei due allenatori a partire dal fischio d’inizio.– Mosquera guida l’attacco. Suslov, Harroui e Lazovic a supporto. Serdar e Duda a centrocampo. Dawidowicz e Coppola pronti in difesa. Squalificato Cruz.