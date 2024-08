Montagna e Nord Europa per sfuggire alla calura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024) Voglia di vacanze che supera anche la crisi e il momento difficile per tanti italiani alle prese con rincari spesso anche ingiustificati. Ma alle ferie pare davvero che hanno rinunciato in pochi e le Agenzie di Viaggiofine hanno stilato un bilancio comunque positivo. "Sicuramente le mete italiane hanno subito una grande flessione – ha confermato Scilla Alesi, titolare dell’agenzia ViRe Viaggi di via D’Ancaria. Una settimana in un Villaggio della Puglia o in Calabria costa più di una vacanza sul Mar Rosso, in Grecia o in Spagna dove con meno di tremila euro ci soggiornano quattro persone tutto compreso, persino il volo. In Italia i prezzi pro capite sono più alti e poi devi aggiungere i costi del trasporto perché quasi sempre ci si muove con la propria auto.