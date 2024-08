Inflazione Usa al 29% mai così in basso dal 2021 La Fed si prepara al taglio dei tassi?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 15 agosto 2024) Secondo l’Ufficio di statistica del lavoro degli Stati Uniti, a luglio di quest’anno l’nel paese ha raggiunto il 2,9%; un dato inferiore al 3% quindi, la prima volta che si scende sotto questa soglia dal. Inoltre, è il quarto mese consecutivo in cui l’è in diminuzione, dopo un lungo periodo di aumento significativo dovuto alla pandemia e al conflitto in Ucraina. Secondo gli esperti, questi dati potrebbero portare la Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, a decidere di di ridurre a settembre per la prima volta in anni idi interesse, dopo averli mantenuti a livelli storicamente elevati per contrastare l’aumento dei prezzi.