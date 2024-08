Il futuro suona come gli Ateez

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 15 agosto 2024) In una giornata ventosa nel centro di Los Angeles. Gli otto membri del gruppo K-popnuotano attraverso un fiume in piena di giornalisti per ricevere il benvenuto nel mondo del pop: il taglio del nastro di una mostra a loro dedicata al Grammy Museum. Fa parte degli sforzi della struttura impegnata a celebrare la crescente influenza della musica pop coreana. Gli, con un profilo internazionale in crescita e un album numero uno negli Stati Uniti, sono i rappresentanti della new wave del K-pop. All’interno dell’esposizione, l’arrivo del gruppo sulla scena pop mondiale è reso plastico: i costumi e gli oggetti di scena di un loro video musicale del 2023 sono esposti proprio accanto a uno stand dedicato a Shakira e non lontano dai costumi di scena di Michael Jackson.