Giorgia Meloni e il sogno di una villetta con piscina in Albania

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 15 agosto 2024) Se Silvio Berlusconi comprò Villa due Palme a Lampedusa per dare una garanzia agli abitanti dell’isolasull’emergenza migrantiinvece è attratta dall’. Ne parla oggi Il Foglio che racconti gli interessi immobiliari della premier nel paese in cui si stanno costruendo i Centri di accoglienza e identificazione con l’ok del presidente Edi Rama.sarebbe interessata a qualche immobile dalle parti di Palasë, anche detta Paljasa, nel comune di Himarë, nella contea di Valona, a sud. A un tiro dischioppo in traghetto dal Salento. Nello specifico, spiega il pezzo a firma di Simone Canettieri, si tratta di unain un resort nuovissimo davanti alla spiaggia con la possibilità di giardino eprivata. Un’indiscrezione confermata al Foglio da fonti politiche e diplomatiche del governo albanese.