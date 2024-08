Esplosione in un rifugio in Valtellina feriti quattro dipendenti Sul posto 118 e carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Unaè avvenuta poco prima delle 13 all’interno delalpino “Bar Bianco” sulle alpi Orobie a Rasura, in, dove era in corso il pranzo di Ferragosto. Secondo le prime informazioni, la deflagrazione ha causato il ferimento lieve di alcuni avventori. Sono in corso ora le operazioni di soccorso, anche con l’elicottero, da parte dei sanitari del 118 e dei Vigili del fuoco. Sulanche idi Sondrio per avviare le prime indagini sulle cause. Alcuni testimoni, appena usciti dal, hanno riferito di aver sentito un boato e aver visto “le stoviglie volare”. Secondo le prime informazioni sarebbe stata una bomboletta di detergente messa vicino a una fonte di calore a scoppiare.della struttura hanno riportato ferite lievi. Al momento non si registrano altre persone ferite.