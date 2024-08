Delegazione Pd in visita alla Dogaia Caldo sovraffollamento cimici e blatte | tutti i guai del carcere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 agosto 2024) Prato, 15 agosto 2024 –di unadel Pd aldelladi Prato. “È un'altra giornata diestremo e neldellanon si respira. Ma il problema non sono solo le temperature eccessive in cui i detenuti sono costretti a vivere e il personale a lavorare: lo sono anche ilcronico, la presenza di, la carenza di mediatori culturali, in grado di gestire l'elevato numero di detenuti stranieri, e di funzionari, con conseguente mancanza di coordinamento del personale”, riporta il portavoce del Pd regionale della Toscana Diego Blasi incon esponenti istituzionali e della Camera penale; per il Pd c'erano il presidente del consiglio comunale Lorenzo Tinagli, il consigliere regionale Marco Martini e la consigliera comunale Martina Cacciato.