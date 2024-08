A Letino CE | Il tempo come frusta di Andrea Martinucci per Una Boccata d’Arte 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 15 agosto 2024) Prosegue fino al 29 settembreUna, il progetto diffusoconranea promosso da Fondazione Elpis. 20 borghi e paesi di tutta Italia, uno per ogni regione, ospitano 20 interventi realizzati da 20 artiste e artisti italiani e internazionali a seguito di un periodo di residenza a contatto con il territorio e le comunità locali. Quest’anno Unagiunge alla sua quinta edizione, con 100 progetti realizzati dal 2020. Per l’occasione sono stati invitati solo artisti under 35 che, per la diversità della loro pratica e della loro ricerca, offrono un ampio sguardo sul panorama conraneo. Nell’ambito della quinta edizione di Una(CE), in Campania, ospita l’intervento Ilrealizzato dall’artista(Roma, 1991), coordinato da Giulia Pollicita.