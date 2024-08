Usa2024 giustizia vieta a Robert F Kennedy Jr di candidarsi a NY

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 14 agosto 2024)F.Jr, candidato indipendente alle elezioni presidenziali americane del 5 novembre, non potrànello stato di New York a causa di una falsa dichiarazione di residenza. Lo hanno annunciato i tribunali di New York.Un tribunale della capitale dello stato, Albany, ha stabilito che aveva violato la legge locale. L'erede della famosa dinastia americana, che farà appello contro la decisione, si è dichiarato residente in una stanza affittata per 500 dollari al mese da amici nello stato di New York. Il giudice Christina Ryba ha stabilito cheFrancisJr (RFK Jr) viveva in realtà a casa sua in California con la moglie.