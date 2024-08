Sicilia il decalogo contro la siccità stilato dai cittadini

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Laè attualmente stretta nella morsa dellacon le città in piena crisi idrica e gli abitanti costretti a fare i conti con turnazioni per l’acqua o a ricorrere all'approvvigionamento tramite autobotti, mentre i bacini idrici e le dighe sono quasi a secco. In risposta a questa emergenza, più di quindici organizzazioni della società civilena hannoundi azioni concrete per affrontare la crisi idrica. Il documento, intitolato "Affrontiamo lainsieme", si propone come una guida pratica per ridurre lo spreco d'acqua e migliorare la gestione delle risorse idriche.