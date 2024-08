Prende forma l’Empoli di D’Aversa Con Solbakken si alza la qualità Kumbulla o Natan per la difesa Un altro rinforzo anche in mezzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Continua il conto alla rovescia verso la prima gara di Serie A. Mancano ormai tre giorni e il ticchettio delle lancette si fa sempre più sonoro. All’orizzontecontinua a prepararsi per la sfida contro il Monza, l’obiettivo è quello di cominciare al meglio e regalare subito un risultato positivo ai propri tifosi. La vittoria contro il Catanzaro ha rappresentato una spinta necessaria e importante a livello morale. Un passaggio del turno che permette aldi arrivare alla sfida di sabato sera con maggior consapevolezza. Una determinazione che in queste ultime settimane sta arrivandodal mercato. Il direttore sportivo Roberto Gemmi ha già portato a compimento diversi colpi e da questa settimana potrebbero arrivarealtri rinforzi come Ola