Omicidio Sharon Verzeni il compagno interrogato per 5 ore | Ho ripetuto quello che avevo già detto

(Di mercoledì 14 agosto 2024) È ancora un rebus l’di, la 33enne morta accoltellata per strada a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, nella notte tra il 29 e il 30 luglio. Nel pomeriggio di ieri, martedì 13 agosto, ildella vittima, Sergio Ruocco, 37 anni, idraulico, è statoper oltre cinque ore nel Comando provinciale dei Carabinieri come persona informata dei fatti. L’uomo si è presentato in caserma senza avvocato (non c’è ancora nessun iscritto sul registro degli indagati). Ad accompagnarlo era solo il padre Mario. All’incontro con i militari dell’Arma non era presente nemmeno il sostituto procuratore Emanuele Marchisio, che coordina le indagini. “Purtroppo non credo di essere stato di grande aiuto”, haRuocco ai giornalisti uscendo dall’edificio.