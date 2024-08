L’inflazione Usa scende più delle attese a luglio Si avvicina il taglio dei tassi della Federal Reserve

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024)americana rallenta a. I prezzi al consumo sono saliti del 2,9%, meno del 3% atteso dagli analisti e del +3% di giugno. È il valore più basso dalla primavera del 2021. Su base mensile i prezzi sono saliti dello 0,2%, in linea con le. L’indice core, al netto di energia e alimentari, ha segnato un aumento del 3,2% su base annua e dello 0,2% su base mensile, in ambedue i casi in linea con le. Il dato era molto atteso per avere una qualche indicazione in più sulle prossime mosse, la banca centrale americana, che ha anche il compito di portaresu valori reputati ottimali, intorno al 2%. Una rallentamento dell’aumento dei prezzi rende più facilmente percorribile la stradariduzione dei, strada che ha un effetto di spinta sull’economia (e la borsa) ma facilita il surriscaldamento dei prezzi.